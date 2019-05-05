حماية المستهلك تضبط 9 أطنان مخللات غير صالحة للاستخدام في بني سويف

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تواصل لجنة حماية المستهلك بمحافظة بني سويف جهودها المكثفة لتحقيق الإنضباط في السوق ومنع التلاعب والغش التجاري وضبط السلع المخالفة أو المنتهية الصلاحية والحيلولة دون احتكار السلع التموينية والأساسية،والعمل على توفيرها بأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، وفي اطار خطة المحافظة لاستقبال شهر رمضان الكريم.



وناقش المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، تقرير الحملة التموينية المكبرة التي قامت بها لجنة حماية المستهلك بدائرة المحافظة،والتي أسفرت عن ضبط 9 طن من المخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي،وعدد 1920 من أكياس الكاتشب منتهية الصلاحية و400 كيلو جرام من ملح الطعام و123 كيلو من الأسماك المملحة و18طبق ياميش رمضان، وتم عنها تحرير4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، 6 محاضر لعدم حمل شهادة صحية،و7 محاضر متنوعة خاصة بحيازة سلع غذائية منتهية الصلاحية وسلع مجهولة المصدر ومدون عليها بيانات وعلامات تجارية وغيرها من المخالفات.



وأوضح اللواء تامر أبو النجا السكرتير العام المساعد على أن لجنة حماية المستهلك،التي شكلها المحافظ المستشار هاني عبد الجابر، تضم التموين والصحة وحماية المستهلك وبإشراف ومتابعة وتنسيق كامل مع إدارات التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة،وتهدف اللجنة لتوحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمني يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى.



وأشار السكرتير المساعد إلى أنه يتم إعداد تقرير أعمال يومي وعرضه على السيد المحافظ، نظرا لأن ملف التموين وضبط الأسواق يأتي في أولويات أجندة العمل التنفيذية، مشيرا إلى بعض الجهود الأخرى الهادفة نحو توفير السلع الأساسية والإستراتيجية بالشكل المطلوب وبأسعار مناسبة مثل التوسع في منافذ البيع والمعارض المفتوحة التي تحتوي على كافة السلع واللحوم.

