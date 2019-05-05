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خبير بالشؤون التركية: مستوى البطالة بأنقرة وصل لمستويات غير مسبوق

الأحد 05/مايو/2019 - 01:17 ص
خبير بالشؤون التركية: مستوى البطالة بأنقرة وصل لمستويات غير مسبوق
أردوغان
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كساب أحمد
 
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قال كرم سعيد، الخبير بالشئون التركية، إن الاقتصاد التركي يشهد تباطؤ لم يحدث من قبل، وحيث معدل البطالة وصل لأكثر من 14%، ومعدل التضخم زاد لمستويات غير مسبوقة.

وأضاف خبير الشئون التركية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الموجهة"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء السبت، أن الناخب التركي أصبح له اختيار جديد خلاف حزب العدالة والتنمية، والمعارضة استطاعت أن تقدم صورة جديدة لنفسها وأصبحت أقرب لهموم الناخب التركي.

وأشار إلى أن فكرة إعادة الانتخابات في إسطنبول أصبحت بعيدة، خاصة أن كل الحجج التي قدمت من قبل حزب العدالة والتنمية لم تكن لها صيغة قانونية.
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