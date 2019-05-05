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استاذ علم اجتماع عن منتقدة الإسراف خلال رمضان: لا يتفق مع أخلاقيات شهر الصوم

الأحد 05/مايو/2019 - 02:39 ص
استاذ علم اجتماع عن منتقدة الإسراف خلال رمضان: لا يتفق مع أخلاقيات شهر الصوم
الدكتورة نوران فؤاد - أستاذ علم الاجتماع
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رقية جمال
 
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قالت الدكتورة نوران فؤاد، أستاذ علم الاجتماع جامعة عين شمس، إن الإسراف في شراء مستلزمات رمضان لا يليق أبدًا بالشهر المبارك، ولا يتفق مع أخلاقيات شهر الصوم، ولابد أن يكون الإنفاق في حدود الدخل.

وأضافت فؤاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" على فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن الهدف الأساسي لشهر رمضان والصوم هو الاحساس بالفقير وذوي الحاجة، والتدريب على الطاعات، مشددة على أن التدريب على الطاعات يتنافى مع امتلاء المعدة بالطعام.

وتابعت أننا ننفق آلاف المليارات خلال شهر رمضان، مشيرة إلى أنه خلال حرب الاستنزاف والاستعداد لخروج بمصر لصورة أفضل والتى تكللت بنصر أكتوبر 1973، لم نكن نستورد الياميش من الخارج؛ لكوننا كنا نهتم بالسلع الاستراتيجية ونختزل كل شئ حول الاقتصاد الحقيقي بعيدًا عن البذخ والاقتصاد الاستهلاكي، مشددة على ضرورة أن ننظر لاقتصادنا وأن نختزل كل شيء لبناء المجتمع اقتصاديًا وعسكريًا وانسانيًا بما يحقق مزيد من التقدم والرقي.

وأكدت أن المرحلة الحالية لا تسمح لنا بالبذخ والإسراف، معقبة: "لازم نمسك أيدينا، وإحنا مش بنتكلم من برج عاجي، لكن كل شيء بالعقل".
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