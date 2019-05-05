إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين نقل بالبحيرة

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أصيب قبل قليل، 5 أشخاص بجروح وسحجات وكدمات وإشتباه كسور ونزيف، اثر وقوع حادث تصادم بين سيارتى نصف نقل بالطريق الصحراوى اتجاه الاسكندرية أمام مدخل قرية الشجاعة وتم نقل المصابين لمستشفى وادى النطرون المركزى.



تلقى اللواء مجدى القمرى مدير امن البحيرة، اخطارا من مركز شرطة وادى النطرون يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتى نقل وبالإنتقال والفحص والمعاينه تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتى نصف نقل أمام مدخل قرية الشجاعه بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي اتجاه الإسكندرية بدائرة المركز.



أسفر الحادث عن إصابة ٥ أشخاص بجروح وسحجات وكدمات وإشتباه كسور ونزيف وتم نقلهم للمستشفى المركزى بوادى النطرون لاتخاذ العلاج اللازم، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.