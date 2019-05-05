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انتحار طبيب أسنان شنقًا ب"حبل غسيل" في ظروف غامضة بدمنهور

الأحد 05/مايو/2019 - 04:58 ص
انتحار طبيب أسنان شنقًا بحبل غسيل في ظروف غامضة بدمنهور
انتحار - صورة أرشيفية
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إسلام أمين
 
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أقدم قبل قليل، طبيب أسنان مقيم بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة على الإنتحار فى ظروف غامضة، حيث قام بشنق نفسه بحبل بلاستيك فى سقف حجرته وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمعهد الطبى القومى تحت تصرف النيابة.

تلقي اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بانتحار طبيب أسنان مقيم بمنطقة شبرا بدائرة قسم شرطة دمنهور وبالإنتقال والفحص والمعاينه تبين العثور على جثة "ح.ف.ع" ٢٧ عاما - طبيب أسنان بالمعهد القومى بدمنهور، داخل حجرة منزله وفى حالة انتحار بحبل غسيل ملفوف حول رقبته.

تم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمعهد الطبي القومي بدمنهور تحت تصرف النيابة، وجار تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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