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مصادر: حادث سرقة وراء العثور على جثة طفلة مذبوحة بالغربية

الأحد 05/مايو/2019 - 04:43 ص
مصادر: حادث سرقة وراء العثور على جثة طفلة مذبوحة بالغربية
جثة طفلة - صورة أرشيفية
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أيمن يحيي
 
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كشفت مصادر من داخل نيابة كفر الزيات بمحافظة الغربية، أن حادث العثور على جثة فتاة 9 سنوات بقرية الدلجمون التابعة لدائرة المركز كان بدافع السرقة، حيث قامت المتهمة بسرقة " حلق " ذهب خاص بالمجنى عليها.

وكانت الاجهزة الامنية فى الغربية تلقت بلاغ من الاهالى بالعثور على جثة طفلة مذبوحة داخل جوال فى ترعه الباجورية بقرية الدلجمون التابعه لمركز كفرالزيات.

على الفور انتقل قوات الامن الى محل البلاغ وفريق من النيابة العامة برئاسة محمد الناقورى وكيل النائب العام ومحمود صالح وكيل النائب العام ومحمد دشيشية سكرتير التحقيق وتمت معاينه الجثة وتبين أن الجثة لطفلة تدعى نور على كعبو 9 سنوات محنوقة.

وقررت النيابة العامه التحفظ على الحثة ونقلها الى مصلحة الطب الشرعى بطنطا لتوقيع الكشف الطبى ومعرفة ملابسات الحادث.
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