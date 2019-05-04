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أحمد عبدالعزيز يدشن صفحة رسمية عبر "فيسبوك" (فيديو)

السبت 04/مايو/2019 - 11:42 م
أحمد عبدالعزيز يدشن صفحة رسمية عبر فيسبوك (فيديو)
أحمد عبدالعزيز
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شيماء عطية
 
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دشن الفنان أحمد عبدالعزيز صفحة رسمية له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


ونشر "عبدالعزيز" فيديو عبر الصفحة، كشف فيه عن سر اتخاذه هذه الخطوة رغم تحفظه على منصات السوشيال ميديا، مؤكدًا أن كثرة الصحفات غير الحقيقة المنتسبة له دفعته لتدشين صفحة رسمية له.

وأكد "عبدالعزيز" على حرصه في الفترة المقبلة على التواصل مع جمهوره من خلال الصفحة.
يذكر أن أحمد عبدالعزيز يشارك في المارثون الرمضاني هذا العام من خلال مسلسل "كلبش٣" مع الفنان أمير كرارة.


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