الأرصاد تكشف تفاصيل جديدة عن طقس أول أيام رمضان 2019

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قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض لموجة حارة لمدة 48 ساعة اعتبارًا من الغد، منوهًا بأنه اعتبارا من نهاية يوم الإثنين ستتحسن درجة الحرارة على السواحل الشمالية الغربية.



وأشار "عبدالعال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم السبت، إلى أن حالة التحسن على مختلف أنحاء الجمهورية من يوم الثلاثاء، موضحًا أن حالة التحسن في الطقس ستستمر حتى نهاية الأسبوع.



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن نشهد ارتفاع في درجات الحرارة غدًا الأحد، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الغربية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وإن ظل لطيف على السواحل الشرقية نهارًا لطيف ليلًا على كافة الأنحاء.



وحذر البيان الصادر عن هيئة الأرصاد، من انخفاض الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

