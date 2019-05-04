الجيش اليمني يحرر سلسلة جبال استراتيجية في صعدة

تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني، من تحرير مواقع استراتيجية في مديرية الحشوة، شرقي محافظة صعدة.





وأحكمت قوات الجيش الوطني سيطرتها بعد معارك ضارية مع ميليشيا الحوثي الانقلابية على سلسلة جبال جبال سمر وثيبة الاستراتيجية، في الحشوة، كما أورد موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع.





وتواصل قوات الجيش تقدمها الميداني المتسارع في عمق مديرية الحشوة بمسافة تقدر بـ5 كم، وسط انهيارات كبيرة تشهدها صفوف الميليشيا الانقلابية.





وتمكنت قوات الجيش الوطني من تأمين عدد من المواقع التي كانت الميليشيا تتمركز فيها في المديرية ذاتها.





وأسفرت المعارك عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا، علاوة على خسائرها في المعتدات القتالية.