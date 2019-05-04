غدًا.. غرفة تبوك تطلق برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات

تنظم الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة تبوك غداً الأحد، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، لقاءً تعريفياً ببرنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، وذلك بمقر الغرفة.





وأوضحت غرفة تبوك أن اللقاء يهدف إلى التعريف ببرنامج " دعم التوظيف لرفع المهارات " وأهدافه والفئات المستهدفة، وضوابط الدعم في البرنامج، وكيفية استفادة المنشآت منه، بالإضافة إلى إجراءات التسجيل في البرنامج.





ودعت غرفة تبوك رواد ورائدات الأعمال ومسؤولي الموارد البشرية في القطاع الخاص والمهتمين للحضور والاستفادة مما يطرحه اللقاء.





يذكر أن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وضمن برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات يقدم الدعم للمنشآت لتوظيف السعوديين والسعوديات، حيث يستهدف البرنامج تحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين، ورفع مساهمة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، وسط بيئات عمل محفزة ومنتجة ومستقرة، ورفع مهارات ممن هم على رأس العمل.