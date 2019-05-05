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قائد قوات حرس الحدود: أي مساس بتراب مصر سنرد عليه بشكل رادع

الأحد 05/مايو/2019 - 05:08 ص
قائد قوات حرس الحدود: أي مساس بتراب مصر سنرد عليه بشكل رادع
اللواء أركان حرب أيمن شحاته
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كساب أحمد
 
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قال اللواء أركان حرب أيمن شحاته، قائد قوات حرس الحدود، إن أي مساس بتراب مصر سيتم الرد عليه بشكل رادع، لافتَا إلى أن احتفالات الشعب المصري بأعياد سيناء تؤكد عدم تفريطه في حدود مصر مطلقًا.

ولفت قائد قوات حرس الحدود، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أن حرس الحدود سلاح عريق أنشئ عام 1878 في عهد الخديو إسماعيل باسم "إدارة السواحل"، وتمت تسميته بخفر السواحل وحرس الجمارك حتى عام 1972.

وأشار إلى أن عناصر حرس الحدود يتم اختيارهم بمواصفات قياسية وخاصة، ويتميزون دائمًا بقوة التحمل والجلد والصبر الشديد.
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