عاجل.. تطورات مفاجئة في إصابة محمد صلاح

تعرض اللاعب المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي لإصابة خطيرة، خلال مباراة فريقه ضد فريق نيوكاسل يونايتد، في المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وقال زياد منصور مراسل قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، أنه شاهد محمد صلاح يسير بشكل عادي خارجاً من الغرفة الطبية في ملعب سانت جيمس بارك.





إن محمد صلاح لم يرحل عن ملعب الجوديسون بارك، وفضل البقاء مع الجهاز الطبي لفريق ليفربول في غرف خلع الملابس.





وأن حالة صلاح اصبحت مستقرة الآن، وليس بحاجة إلى الذهاب للمستشفي بعد المباراة، ومن المتوقع أن يكون جاهز للمباريات المقبلة.





يذكر أن صلاح قد سقط على أرضية ملعب الجوديسون بارك، وذلك بعد تدخل قوي من دوبروفكا حارس مرمى فريق نيوكاسل يونايتد في الدقيقة 71 من الشوط الثاني.



