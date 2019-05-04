روتانا تتعاقد مع محمد رمضان 3 سنوات وتعد الجمهور المصري بالمزيد من المفاجأت

تخطو شركات الانتاج "روتانا للصوتيات والمرئيات"، بثبات وثقة واحترافية، نحو الامام في مجال تعاقداتها الفنية الجديدة بما يخدم الأغنية ، ويوكب تطّور مفهوم صناعة الموسيقى كلاما ولحنا وتوزيعا وغناء، ويرتقي بذائقة الجمهور، ويتوازى مع معطيات السوق دون التحليق بعيدا عن الأصالة الشرقية الممزوجة بالحداثة وتطور فكر الأجيال، ويضعها كشركة صوتيات ومرئيات وترفيه وتعهد وتنظيم الحفلات والمهرجانات والمناسبات، في الصدارة عالميا وليس فقط عربيا.





وفي هذا الاطار دأبت "روتانا" أمس واليوم وغدا ان تضيف الى بيتها وسجلاتها الغنائية والفنية كل من هو نجم حقيقي وناجح.









وايمانا من "روتانا للصوتيات والمرئيات" أن مصر هي "أم الفنون" و"هوليود الشرق"، وما تحتله الاغنية المصرية من مكانة منذ زمن العمالقة وحتى اليوم، وتسّ يد وشهرة نجومها وفرسانها من مطربين ومطربات.. مبدعين ومبدعات، في الساحة، أبرمت الجديد والعديد من التعاقدات الفنية التي تعزز من مكانة "روتانا" في السوق المصري الأكبر حجما واتساعا وعددا وشهرة في عامنا العربي.









في هذا السياق، يكشف الاستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي ل"روتانا للصوتيات والمرئيات" عن تعاقد الشركة مع النجم المصري الشهير محمد رمضان، والذي يعد مصريا وعربيا .. مشوارا من النجاح والحب والتقدير والاحترام، وذلك من خلال مشواره الحافل بالعطاءات والتكريمات، وأعماله التلفزيونية والسينمائية والمسرحية والغنائية . فقد التقيا أ.سالم الهندي، وصاحب اغاني "نمبر ون" و"مافيا" وغيرها، النجم "الاسطورة" محمد رمضان في القاهرة، وابرما اتفاقية أصبح بموجبها رمضان واحدا من نجوم "روتانا".









بعدها عبّرا طرفا الاتفاقية عن سعاتهما بهذا التعاون، واعدين الجمهور بالعديد من الأعمال الناجحة التي ستنال الرضا والاعجاب ونسب الاستماع العالية عبر تطبيق "ديزر" الشريك العالمي لروتانا، والكثير من المتاجر الالكترونية ووسائل التواصل التابعة لروتانا. وفي التفاصيل، تشمل اتفاقية التعاقد بين "روتانا" ومحمد رمضان الذي يقوم في شهر رمضان بطولة المسلسل الدرامي "زلزال"، ان تتولى "روتانا للصوتيات والمرئيات" انتاج عدد كبير من الأغاني والفيديوكليبات، وتعهد الحفلات الغنائية له، وادارة أعمال محمد رمضان خارج مصر، ذلك خلال فترة تعاقدية مدتها ثلاث سنوات.









وفي تصريحات اعلامية، يقول أ.سالم الهندي :"الفنان محمد رمضان نجم حقيقي، وفعلا اسمه كلقبه .."أسطورة"، ونحن في "روتانا" يهمنا ويسعدنا ان نتعاقد ونضم الينا كل من هو مبدع، وفنان حقيقي وناجح. كذلك، لا يخفى على أحد الشهرة التي يمتلكها محمد رمضان في الساحة الغنائية مؤخرا، والتي من خلال اتفاقية تعاقده مع "روتانا" ستزيد وتضاعف من مكانته الغنائية، نظرا لخبرة واحترافية وأهمية "روتانا" وطاقمها، مصريا وخليجيا وعربيا.









ونعد الجمهور بأعمال جميلة و"ضاربه" ومفاجات تسعدهم. أيضا نعدكم باتفاقيات وتعاقدات قادمة قريبة مع الكثير من نجوم الغناء في "هوليود الشرق" مصر الحبيبة، والتي سنعلن عنها تباعا".