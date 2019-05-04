سفارة المملكة الأردنية الهاشمية فى دولة الكويت تكرم عمر العبد اللات

قام السفير الأردنى بدولة الكويت صقر أبو شتّال، فى حضور طاقم السفارة وأمين عام الجالية الأردنية، نبيل العبد الله، والملحق العسكرى العميد الركن نوّاف الطراونة، وبوجود عدد من أبناء الجالية الأردنية بتكريم الفنان الكبير عمر العبد اللات داخل مبنى السفارة الأردنية فى الكويت.









وجاء هذا التكريم بعد النجاح المبهر الذى حققه عمر العبد اللات خلال الحفل الغنائى الذى قدمه على مسرح البوليفارد فى دولة الكويت، بحضور عدد كبير من الجمهور العربى، مما جعله أحد أكبر وأنجح الحفلات التى أقيمت فى دولة الكويت.









وتوجه العبد اللات بالشكر الجزيل إلى دولة الكويت قيادةً وشعباً وللجماهير التى ملأت المدرجات وإلى سعادة السفير الأردنى وطاقم السفارة، وأمين عام الجالية الأردنية، مواصلاً الشكر إلى الشيخ دعيج الخليفة الصباح المستشار فى وزارة الخارجية الكويتية لتلك اللافتة الطيبة بتواجده فى كواليس المسرح وحضوره الحفل.







