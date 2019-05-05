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محلل سياسي ليبي عن الأوضاع في بلاده: حرجة وصعبة.. والأطراف الدولية دمرتنا

الأحد 05/مايو/2019 - 05:19 ص
محلل سياسي ليبي عن الأوضاع في بلاده: حرجة وصعبة.. والأطراف الدولية دمرتنا
الجيش الليبي
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داليا الحسين
 
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قال الدكتور صالح الزوبيك، المحلل السياسي الليبي، إن بلاده تمر بمرحلة حرجة وصعبة للغاية، موضحا أن هناك حالة حرب مفتوحة، وكل الأطراف تدعو إلى الحشد، ما بين القوات المسلحة الليبية التي تقدمت نحو العاصمة والمجموعات المسلحة الموجودة داخل العاصمة والمجلس الرئاسي المعترف به دوليًّا طبقًا لاتفاق الصخيرات، والذي يمارس مهامه من داخل العاصمة.

وأضاف الزوبيك، خلال حواره ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "cbc"، اليوم السبت، أن خلفيات هذه الحرب ترجع إلى عام 2011 عندما خرجت موجة ما يُسمى "الربيع العربي" وامتدت إلى ليبيا، وقامت جامعة الدول العربية بإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي.
وأوضح أن الأطراف الدولية في 2011 تولَّت الملف الليبي بفرض عقوبات على ليبيا؛ بحجة حماية المدنيين، ومن ثَمَّ وضعت بلاده تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة واستدعاء حلف الناتو بمشاركة عدد من الدول العربية إلى ليبيا، وتم تدمير القدرات الخاصة والبنية التحتية للجيش الليبي، ومن ثم تم إسقاط النظام الجماهيري القائم وقت ذاك في ليبيا واغتيال رأس النظام، وهو ما نتج عنه إسقاط كامل للدولة الليبية.

وأشار المحلل السياسي الليبي إلى أن كل الأحداث في ليبيا أدت إلى انقسام وتفتيت البنية الاجتماعية والقبلية في ليبيا وفتن بين المدن وبعض القبائل.
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