"الأرصاد" تحذر من طقس أول أيام رمضان.. وتوجه نصائح للصائمين
السبت 04/مايو/2019 - 11:14 م
رقية جمال
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قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إننا سنشهد طقس شديد الحرارة لمدة 48 ساعة يومي الأحد والإثنين، موضحًا أن أول يوم رمضان سيكون ذروة الموجة الحارة.
وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" على فضائية "dmc"، اليوم السبت، أنه اعتبارًا من الثلاثاء المقبل سيكون هناك تحسن في الأحوال الجوية، ونشهد طقس لطيف على كافة أنحاء الجمهورية حتى نهاية الأسبوع.
وتابع، أنه سيكون هناك نشاط للرياح خاصة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، مناشدًا أصحاب أمراض الجهاز التنفسي بمراجعة الطبيب أول بأول والابتعاد عن الأتربة تمامًا، مطالبًا الصائمين بتناول الأغذية المليئة بالسوائل، مع الابتعاد عن التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، وخاصة في أوقات الظهيرة مع وضع كاب أو شمسية على الرأس.
وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" على فضائية "dmc"، اليوم السبت، أنه اعتبارًا من الثلاثاء المقبل سيكون هناك تحسن في الأحوال الجوية، ونشهد طقس لطيف على كافة أنحاء الجمهورية حتى نهاية الأسبوع.
وتابع، أنه سيكون هناك نشاط للرياح خاصة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، مناشدًا أصحاب أمراض الجهاز التنفسي بمراجعة الطبيب أول بأول والابتعاد عن الأتربة تمامًا، مطالبًا الصائمين بتناول الأغذية المليئة بالسوائل، مع الابتعاد عن التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، وخاصة في أوقات الظهيرة مع وضع كاب أو شمسية على الرأس.
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