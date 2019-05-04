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هدى تنتهي من تسجيل "هل الهلال"

السبت 04/مايو/2019 - 10:59 م
هدى تنتهي من تسجيل هل الهلال
هدى
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الفجر الفني
 
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انتهت المطربة هدى من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "هل الهلال"، من كلمات وألحان عصام شعبان، وتوزيع مصطفى غانم.


من ناحية أخرى، طرحت شركة M.S. Production مؤخرا أغنية «أمه.. أمه»، وهي إحدي أغنيات فيلم «ضغط عالي» ومن غناء: (حجازي متقال، هدي، منعم، عمرو الجزار)، ومن كلمات: عاطف صادق، وزين عيسي، ومن الحان: منعم، وتوزبع: باسم منير، ومن المقرر طرح الفيلم في أول أبريل المُقبل، بجميع دور العرض السينمائي بمصر والوطن العربي.
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