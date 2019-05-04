دورتموند يعزز فرص بايرن ميونيخ في الاحتفاظ بلقب البوندزليجا

قدم بوروسيا دورتموند هدية لغريمه التقليدي بايرن ميونخ بعد أن كان متقدما بهدفين نظيفين، ليكتفي في النهاية بالتعادل (2-2) خارج الديار أمام فيردر بريمن في المباراة التي احتضنها ملعب ( فيسير شتاديون) السبت، ضمن الجولة الـ32 من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليجا".





وبهذه النتيجة، رفع دورتموند رصيده من النقاط إلى 70 في المركز الثاني، ليبتعد بفارق 4 نقاط عن بايرن قبل جولتين من النهاية.





بينما، أصبح رصيد فيردر بريمن 47 نقطة في المركز التاسع.





وسجل للضيوف كل من الجناح الأمريكي الشاب كريستيان بوليسيتش (6) والمهاجم الإسباني باكو ألكاسير (41).





وأحرز لأصحاب الأرض كل من كيفين موفالد (70) والمهاجم البيروفي كلاوديو بيتزارو (75).