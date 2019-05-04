عاجل.. الكشف عن موقف صلاح من مواجهة برشلونة
السبت 04/مايو/2019 - 10:52 م
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements
تعرض الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، لإصابة قوية أثناء مباراة فريقه أمام نيوكاسل والتي انتهت بفوز الريدز بثلاثة أهداف لهدفين، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.
وأشارت تقارير صحفية إنجليزية، إلى أن صلاح تعرض لإصابة قوية في الرأس بعد أن اصطدم بقوة بحارس نيوكاسل ليسقط بعدها على رأسه ويخرج من الملعب محمول على نقالة.
وكشفت التقارير إلى أن ليفربول سيفقد محمد صلاح أمام برشلونة في المباراة التي ستجمع الفريقين يوم الثلاثاء المقبل، بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
Advertisements
المزيد عن: نصف نهائي دوري أبطال أوروبا محمد صلاح ليفربول برشلونة
- شكوك حول مشاركة محمد صلاح في مباراتي إيفرتون والسيتي بعد إصابته
- عاجل.. محمد صلاح لـ "ميسي": سآتي إلى برشلونة!
- في ليلة بكاء صلاح.. ريال مدريد يتوج بطلًا لدوري أبطال أوروبا
- رونالدو يواسي "صلاح" بعد خروجه مصابا في نهائي دوري الأبطال
- ريال مدريد يقهر ليفربول ويتوج بطلا لدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة عشر في تاريخه
- عاجل.. إصابة محمد صلاح قبل معركة برشلونة
- عاجل.. إصابة خطيرة لـ"محمد صلاح" في مباراة ليفربول ونيوكاسل (فيديو)
- عاجل.. تفاصيل إصابة محمد صلاح أمام نيوكاسل (صور)
- ليفربول يقتنص فوزا مثيرا من نيوكاسل وإصابة خطيرة لـ"صلاح"
- عاجل.. نقل محمد صلاح إلى المستشفي