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عاجل.. الكشف عن موقف صلاح من مواجهة برشلونة

السبت 04/مايو/2019 - 10:52 م
عاجل.. الكشف عن موقف صلاح من مواجهة برشلونة
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 
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تعرض الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، لإصابة قوية أثناء مباراة فريقه أمام نيوكاسل والتي انتهت بفوز الريدز بثلاثة أهداف لهدفين، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

وأشارت تقارير صحفية إنجليزية، إلى أن صلاح تعرض لإصابة قوية في الرأس بعد أن اصطدم بقوة بحارس نيوكاسل ليسقط بعدها على رأسه ويخرج من الملعب محمول على نقالة.

وكشفت التقارير إلى أن ليفربول سيفقد محمد صلاح أمام برشلونة في المباراة التي ستجمع الفريقين يوم الثلاثاء المقبل، بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
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المزيد عن: نصف نهائي دوري أبطال أوروبا محمد صلاح ليفربول برشلونة
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