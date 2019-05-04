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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف صلاح في مرمى نيوكاسل

السبت 04/مايو/2019 - 10:53 م
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف صلاح في مرمى نيوكاسل
صلاح
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أحمد عصام
 
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نجح فريق ليفربول في الفوز على فريق نيوكاسل يونايتد، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الجوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل محمد صلاح الهدف الثاني للريدز في شباك نيوكاسل خلال الشوط الأول، قبل أن يخرج مصابا في الدقيقة 70 من الشوط الثاني في اللقاء.

ويأتي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي :- 

1- محمد صلاح 22 هدف.
2- سيرجو اجويرو 20 هدف.
3- ساديو ماني 20 هدف.
4- إيميريك أوباميانج 19 هدف.
5- جيمي فاردي 18 هدف.
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