هاني رمزي عن برنامجه في رمضان: "الفنانين اتمرمطوا.. والكل طلع سليم"

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قال الفنان هاني رمزي، إنه سيقدم رمضان هذا العام برنامج مقالب جديد يحمل اسم "هاني في الألغام"، لاافتًا إلى أن "البرومو" الذي تم عرضه عن البرنامج لم يكشف تفاصيل البرنامج، حيث هناك أحداث كثيرة لم تعرض في الإعلان.





وأشار "رمزي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم السبت، إلى أن تنفيذ البرنامج كان قاسي، موضحًا أن البرنامج تم تنفيذه في مصر، كانت هناك عواصف كثيرة تعرضوا لها خلال أيام تصوير حلقات البرنامج.





وأضاف أنه حتى الآن لم يسترد عافيته من أيام التصوير، موضحًا أنه تم الاستعانة بخبراء لتنفيذ المقلب بحرفية، وللتأكد من توفر الأمان، متابعا: "الفنانين اللي هيظهروا في المقلب اتمرمطوا.. والحمد لله الكل طلع سليم"، لافتا إلى أن المقلب بيظهر نقاط الضعف عند الفنان.





وكشف أن الفنانتين سوزان نجم الدين، ويسرا اللوزي من ضمن ضيوف برنامجه هذا العام، وكانوا متماسكين للغاية.