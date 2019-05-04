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ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على نيوكاسل

السبت 04/مايو/2019 - 10:49 م
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على نيوكاسل
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أحمد عصام
 
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حقق فريق ليفربول فوزا هاما على فريق نيوكاسل يونايتد، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الجوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأتي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز :- 

1- ليفربول 94 نقطة.
2- مانشستر سيتي 92 نقطة.
3- توتنهام هوتسبير 70 نقطة.
4- تشيلسي 68 نقطة.
5- أرسنال 66 نقطة.
6- مانشستر يونايتد 65.
7- ولفرهامبنون 57 نقطة.
8- إيفرتون 53 نقطة.
9- ليستر سيتي 51 نقطة.
10- واتفورد 50 نقطة.
11- وست هام 49 نقطة.
12- كريستال بالاس 46 نقطة.
13- بورنموث 45 نقطة.
14- نيوكاسل يونايتد 43 نقطة.
15- بيرنلي 40 نقطة.
16- ساوثهامبتون 38 نقطة.
17- برايتون 35 نقطة.
18- كارديف سيتي 31 نقطة.
19- فولهام 26 نقطة.
20- هيدرسفيلد تاون 14 نقطة.

يذكر أن مانشستر سيتي سوف يلعب ضد فريق ليستر سيتي يوم الاثنين المقبل، في إطار منافسات الجولة السابعة والثلاثون من البريميرليج.
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