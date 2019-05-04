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هاني الناظر يحذر من تناول المخلل والحلويات بكثرة خلال شهر رمضان

السبت 04/مايو/2019 - 11:12 م
هاني الناظر يحذر من تناول المخلل والحلويات بكثرة خلال شهر رمضان
هاني الناظر
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رقية جمال
 
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وجه الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، بعض النصائح للمواطنين خلال شهر رمضان، مناشدًا المواطنين بارتداء ملابس قطنية بألوان فاتحة، مع ضرورة حمل شمسية للحفاظ على الجلد، مع وضع كريمات واقية من الشمس خلال ساعات النهار.

وأضاف "الناظر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" على فضائية "dmc"، اليوم السبت، أنه ينبغي الاستحمام مرتين يوميًا خلال شهر رمضان بماء بارد، مع البدء في الإفطار بشيء دافئ وليس بارد، منوهًا إلى أن هناك عادات سيئة لا بد أن نمتنع عنها مثل أكل المخللات واستبدالها بالسلطة الخضراء، لكون الملح الزائد يؤدي لجفاف الجلد والبشرة، مع الامتناع عن تناول الحلويات بكثرة، موضحًا أن هناك دراسة حديثة أثبتت أن أكل السكريات يؤدي لتكسير الكولجين الموجود أسفل الجلد ويؤدي لظهور تجاعيد الوجه، واستبدال الحلويات بالفاكهة.

وتابع، أنه ينبغي أن نتناول 3 لتر مياه خلال الفترة من الإفطار للسحور، حتى نعطى الجسم احتياجه من المياه، مع البعد عن التعرض لأشعة الشمس قدر الإمكان خاصة فترة الظهيرة.
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