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الجيش الليبي يعلن استهداف 14 موقعا خلال ضربات جوية جنوب طرابلس

السبت 04/مايو/2019 - 10:47 م
الجيش الليبي يعلن استهداف 14 موقعا خلال ضربات جوية جنوب طرابلس
ارشيفية
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وكالات
 
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أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بقيادة المشير خليفة حفتر، أن طائرات سلاح الجو الليبي قد دمرت 14 هدف في عدة مناطق جنوب العاصمة الليبية طرابلس، مشيراً إلى أن الغارات استهدفت تمركزات لقوات حكومة الوفاق الليبية.


وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة في بيان متلفز اليوم السبت إن "الضربات الجوية الليلية التي قام بها السلاح الجو العربي الليبي يومي 2 و 3 أيار/مايو كانت إصابات مباشرة ودقيقة في صفوف شراذم العصابات المسلحة"، مشيراً إلى أن "نفذت الطائرات ضرباتها على عدد 14 هدف وشملت الضربات كل من منطقة الهضبة ومنطقة تاجوراء وطريق العزيزية وطريق قصر بن غشير السواني وطريق معسكر اليرموك".


وأضاف البيان إلى أن "الضربات الجوية خلال اليومين قد دمرت عدد 2 دبابة وعدد 12 سيارة مسلحة تحمل رشاشات متوسطة".


وأوضح المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن "القوات الجوية العربية الليبية تحذر العصابات المسلحة التي لا زالت تقف في مواجهة محاور قواتنا بأنها ستكون هدفنا للضربات الجوية المباشرة في حال ما بقيت بأماكنها وقررت المقاومة".


وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بقيادة حفتر، ليل الرابع من نيسان/أبريل الماضي، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بالإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة، فائز السراج، الذي دعا قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.


وتتواصل المواجهات العنيفة التي تشهدها الضواحي الجنوبية لطرابلس، مخلفة 376 قتيلا على الأقل و1822 مصابا، حسب منظمة الصحة العالمية.

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