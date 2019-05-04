الطالع الفلكي الأحد 5/5/2019..بَرَكَة للعَائِلَة!

*يُولَد الهِلال المُبَارَكْ للشّهر المُعَظّم فى الدقيقة الـ 45 فجراً/بعد مُنتصف ليلة أمس السّبت بتوقيت القاهرة ، القمر فى الثّور.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحَمَلْ.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الثّور من 20 أبريل – 20 مايو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الحَمَلْ من 14 أبريل - 14 مايو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الرَّشَاء من 29 أبريل - 11 مايو.





اليوم 27 برمودة قبطى، 5 أيّار رُومى، 30 شعبَان ،ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - والبُفتيك لازم البُفتيك عشان مَحَدّشْ يقول حاجة، إنْتِى عَامْلَة حَفْلَة؟(عبدالمنعم مدبولى من فيلم الحَفِيد-1974)





*القمر فى الثّور "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(القمر فى الثّور إقتران الشمس فى الثّور- غربيّاً- تُروبيكال سِيسْتِمْ)

إقتران القمر والشمس معاً فى درجةٍ واحدة بِبُرجٍ واحد مرّة واحدة كل شهر يعنى ولادة القمر الجديد ، القمر الجديد يعنى ولادة جديدة أو بداية فريش جديدة ينبغى أن نتفاءل فيها بِطَىّ صفحة القمر الماضى والتخطيط بتفاؤل للقمر الجديد ، زراعتك لبذور مشروعٍ جديد عندما يكون القمر وليداً يعنى طفل لايزال مُغْمَضْ العيْنَيْن، البذورلا تحتاج لضوء عند وضعها تحت الأرض لتنمو لكنها تحتاج فى هذا الوقت للماء وتعاون عناصر التربة معها وابتعادها عن ضوء الشمس وهذا مفيد لأن تبدأ فى النموّ دون الإنغماس فى تفكير مُتشابك مُعقّد، ودون لفت أنظار المُنافسين.

يضع الهلال الجديد بصمته على الشهر بأكمله وهى بصمة ولادته فى برج الثور، القمر يحكم بُرج السرطان فقط وبيت شرفه وقوّته وعلوّه برج الثّور،وبيت ضعفه ووباله برج العقرب ، الثور تحكمه الزهرة ويُعرف ببرج الفحولة والذى يجد سعادته داخل منزله فى الطعام والشراب وأداء الواجبات الزوجيّة ويُفضّل الراحة المنزلية عن النزهات والحفلات الصاخبة لذلك يُعرف بأن مواليد الثور من النوع البيتوتى المُحب للأسرة كنموذج عبدالمنعم مدبولى بفيلم الحفيد ، ويُعبّر القمرعن الأم أو سيّدة لها مشاعر الأم، يتعاظم نفوذها هذا الشهر بمشيئة الله تَعَالى بولادة القمر/الأم فى بيت قوّتها الثور وهذا مُفيد خلال الشهر الكريم لزيارات صَلَة الرّحِمْ والتى يكون عمادها الولائم التى تجمّع العائلة على مائدةٍ واحدة وعلى يد سِتّ الدّار وتحل بركة الشهر الفضيل على التجمّع العائلى ،القمر يرمز لسيّدة كبيرة السنّ تقوم بحل مشكلة عائليّة بشطارة كنموذج ثريا فخرى من قامت بحل مشكلة شادية بفيلم عش الغرام.





*(القمر فى الحَمَلْ إقتران الشمس فى الحَمَلْ- هنديّاً- سيديرَال سِيسْتِمْ)

القمر والشمس مُقترنيْن معاً فى درجةٍ واحدة بِبُرجٍ واحد وفى نفس التوقيت لكنه على الطريقة الهنديّة التى تأخذ المواقع الحقيقيّة للأبراج فى الحسبان يكونان فى برج الحَمَلْ ويكون بمشيئة الله تَعَالى واقعاً تحت المنزلة القمرية الهنديّة المُسمّاة بحرانى ، الشمس والقمر وعطارد فى برج الحمل ، تُساندهم الزهرة من خلفهم بودودها فى برج الحوت ، وسيّد الحمل المريخ يتقدّم أمامهم لحمايتهم فى برج الثّور ، بتلك التوليفة فالإناث فى برج قوّتهم بطن الحُوت بعيدات عن العالم الخشن داخل بيوتهنّ ، والمرّيخ يعمل باجتهاد فى برج الثور البيتوتى على خدمتهن ، منزلة بحرانى ترجمتها السيدة التى تحمل (ماء أو طعام أو أطفال) وشكلها فى النجوم سيّدة حامل وتحكم تلك المنزلة الزهرة وهى مُبشّرة بالخير للولادات الجديدة خصوصاً للنساء الحوامل كما أنها مُفيدة لتزيين منزلك بالديكور أو عمليات الترميم السنويّة ،إصلاح قطع المجوهرات والذهب والملابس الغالية.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: المثل الإنجليزى يقول عندما تبدأ الأمور فى الضّيق تبدأ بالتوازى فى الإنفراج، أوعربيّاً، ضاقت فلما إستحكمت حلقاتها، فُرِجَتْ وكنت أظنّها لا تفرجُ.





برج الثور: تعرف أنك البيتوتى من بين جميع الأبراج وعليه فلامعنى لإمتعاضك من الطلبات المنزلية خصوصاً إن كان هناك من يمدّ لك العون ، والإبتسامة.





برج الجوزاء: قد تتمكن من إستخدام قدراتك الكلامية فى إقناع أو إسترضاء أحدهم، الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.





برج السّرطان: إناث العائلة وعلى رأسهم الوالدة الكريمة يرغبون بمشتروات والبدء بتنفيذ ما بإمكانك تنفيذه من تلك المشتروات فوراً.





برج الأسد: الإبتهاج مع الأطفال الصغارسواءً كانو أطفالك أم أطفال العائلة يكون سبباً فى فرحة غامرة وشغلاً لوقتك فى عمل نافع.





برج العذراء: راحتك العائلية لها أكبر الأثر فى إتزانك النفسى فلاداعى لإفتعال المشاكل مع الوالديْن أو الزوجة دون سبب.





برج الميزان: الإستفهام عن الأسعار والتنقل بين المحلات لإختيار الجودة و السعر المناسب أفضل من الشراء من أول محل تقابله ، قرش توفره قرش تكسبه.

برج العقرب: وقت التجمع العائلى الكبير من أفراد العائلة والذين لم يرو بعضهم منذ زمنٍ بعيد لتكتشف أن بُعد المسافة لا يُؤثر على روابط الدم.





برج القوس: الحركة بركة، مثل شائع يفيد أن المكوث فى مكانٍ واحد دون جدوى لن يفيد، ربّما كان العشب على الجانب الآخر أكثر وكل ماعليك هو التحرك.





برج الجدى: عليك مدّ يدَ العوْن لزميل فى العمل أو قريب مُحتاج أو فقيرمُعْدَمْ ،لا تمتعض من تأخّر العائد لعملك الشّاق ، لكل مُجتهدٍ نصيب.





برج الدّلو: الفحص يوفر الكثير من المتاعب خاصّةً فحص التفاصيل الصغيرة الماكرة ، لا توقّع على ورقة قبل فحصها عشرة مرّات ، درهم وقاية.



