ليفربول يقتنص فوزا مثيرا من نيوكاسل وإصابة خطيرة لـ"صلاح"

حقق ليفربول فوزا ثمينا خارج قواعده على نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب سانت جيمس بارك، في مباراة الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح ليفربول أهدافه عبر فان دايك في الدقيقة 13، قبل أن يتعادل كريستيان أتسو لنيوكاسل في الدقيقة 20، وفي الدقيقة 28 سجل محمد صلاح هدف الريدز الثاني.

وفي الشوط الثاني نجح نيوكاسل في تحقيق التعادل عبر روندون في الدقيقة 54 قبل أن يسجل أوريجي الهدف الثالث وهدف الفوز في الدقيقة 86.

وتصدر ليفربول بطولة الدوري الإنجليزي مؤقتا برصيد 94 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي يخوض مواجهة صعبة أمام ليستر سيتي في نهاية مباريات الجولة 37.

وتعرض محمد صلاح لإصابة قوية على مستوى الرأس والرقبة في الشوط الثاني من اللقاء ليغادر بعدها اللقاء محمولا على نقالة.