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بالتفاصيل.. خريطة مسلسلات CBC فى رمضان و 3 أعمال حصريًا

السبت 04/مايو/2019 - 10:36 م
بالتفاصيل.. خريطة مسلسلات CBC فى رمضان و 3 أعمال حصريًا
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تقدم شبكة CBC في رمضان 2019 عددا من المسلسلات، بعضها يعرض بشكل متزامن مع أكثر من قناة أخرى بخلاف أكثر من عرض حصرى.

بدل الحدوتة 3
المسلسل من تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي. من بطولة دنيا سمير غانم، عمرو وهبة، شيماء سيف، محمد سلام، ويعرض حصريا.

لمس أكتاف
المسلسل سيناريو وحوار هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي. بطولة الفنان ياسر جلال، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصي، كرم جابر، كارولين خليل, سمر مرسي, محمد عز, خالد كمال, وهبة عبد الغني، ويعرض حصريا.

بَرَكة
المسلسل من تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم. من بطولة عمرو سعد، كمال أبو رية، هالة صدقي، هنادي مهنا، رنا رئيس، عبد الرحمن أبو زهرة، رياض الخولي، إنعام سالوسة، صلاح عبد الله، ويعرض بشكل حصرى.

طلقة حظ
المسلسل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين. بطولة مصطفى خاطر، أيتن عامر، خالد أنور، إنعام سالوسة، محمد جمعة، محمد أنور، هبة مجدي.

علامة استفهام
المسلسل من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش. من بطولة محمد رجب، ميريهان حسين، هيثم أحمد زكي، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوي، عبد الرحمن أبو زهرة.

حكايتي
المسلسل من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج. بطولة ياسمين صبري، وفاء عامر، إدوارد، أحمد صلاح حسني، أحمد حاتم، أحمد بدير.

 

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