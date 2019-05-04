"سيسكو" تفتتح حقبة جديدة من الاتصالات اللاسلكية عبر واي فاي 6

أطلقت شركة سيسكو اليوم، مجموعة الحلول المبتكرة «واي فاي 6» (Wi-Fi 6) بهدف منح عملائها حقبة جديدة من الاتصالات اللاسلكية السريعة.

ويُعرف "واي فاي 6" أيضًا باسم 802.11ax، وهو المعيار الجديد لشبكات واي فاي الذي يقدم قدرات غير مسبوقة في الشبكات اللاسلكية، تغير ما تتوقعه الشركات منها ويتيح لها الاتصال بأعداد لا تعد ولا تحصى من الأشياء.

وتعمل شركة سيسكو في الوقت ذاته على زيادة تنوع محفظتها من المنتجات المخصصة لشبكات كامبوس من خلال توفير المحولات الأساسية الخاصة بها والمصممة خصيصًا للشبكات السحابية، وهي الشركة التي تقدم المنظومة المتكاملة الوحيدة المتمحورة حول الاتصالات اللاسلكية أولًا من نقطة البداية إلى النهاية، وتحقق ذلك بالجمع بين برامج الأتمتة والتحليل القوية ومجموعة غنية من محولات الجيل التالي ونقاط الوصول ووحدات التحكم المخصصة لكامبوس.

ويرتكز "واي فاي 6" على الابتكارات اللاسلكية الأساسية المستخدمة في شبكة الجيل الخامس للهواتف النقالة، ويتوقع لهذه المعايير الجديدة أن تعيد صياغة أسلوب التفاعل بين الشركات والمستهلكين من جهة وبقية العالم من جهة أخرى. فبالإضافة إلى "واي فاي 6" أسرع بما لا يقارن من الجيل السابق، فهو يوفر سعة أكبر بنسبة 400 بالمئة، ويمتاز بكفاءة أكبر في الأماكن عالية الكثافة مثل قاعات المحاضرات الضخمة والملاعب وقاعات المؤتمرات.

وانخفضت التأخيرات الزمنية (الكمون) كثيرًا في المعيار الجديد ما يتيح التفاعل لحظيًا تقريبًا، ويضاف إلى ذلك أن واي فاي 6 أقل استهلاكًا للطاقة، ولهذا فهو أقل وطأة على بطاريات الأجهزة المتصلة ولا يوقع المستخدمين في مشكلات غير محسوبة باستنفاده لطاقة أجهزتهم.

وبحسب بيان الشركة، فإن سيسكو تطلق مجموعة من المنتجات والشراكات حتى تمكّن الشركات من العمل في بيئة لاسلكية كاملة عالية الاعتمادية دون أي مشكلات وانقطاعات:

● نقاط الوصول لواي فاي 6: لا تكتفي أجهزة نقاط الوصول الجديدة المتوفرة في مجموعتي المنتجات Catalyst وMeraki بتقديم الاتصالات اللاسلكية وفق المعيار الجديد واي فاي 6، بل تنشئ شبكة لاسلكية أكثر ذكاءً وأمانًا بفضل رقاقاتها الإلكترونية القابلة للبرمجة وقدراتها التحليلية الرائدة. وتمتاز أحدث نقاط الوصول من سيسكو أيضًا بأنها متعددة اللغات، أي أن بإمكانها الاتصال عبر عدة بروتوكولات من بروتوكولات إنترنت الأشياء، مثل بروتوكولات بي إل إي وزيجبي وثريد.

● المحول الأساسي لشبكة كامبوس: ترتقي سيسكو بالمعايير بطرح عائلة المحولات الأساسية Catalyst 9600 والتي تشمل الركيزة الأساسية المركزية لتشغيل الشبكات بنجاح. تحتاج الشركات إلى نسيج شبكي موحد يجمع الاتصالات السلكية واللاسلكية معًا؛ كي تتمتع بنظم لاسلكية أكثر أمانًا وأعلى كفاءة. ولهذا صممت سيسكو عائلة المحولات Catalyst 9600 لتكون الجيل المطور عن عائلة Catalyst 6000 -منتجات الشبكات الأنجح في تاريخ الإنترنت- ولتشكل الأساس المتين للجيل المقبل من شبكات الأعمال القائمة على النوايا.

● موارد جديدة للمطورين: تقدم النظم المعيارية اللاسلكية الجديدة: واي فاي 6 والجيل الخامس فرصة ممتازة للمطورين. وكي تمكنهم سيسكو من تطوير تطبيقات تستثمر القدرات المتفوقة لهما، تكشف عن مركز تطوير DevNet اللاسلكي. وتجدر الإشارة إلى أن شبكة مطوري سيسكو DevNet تقدم لمطوري التطبيقات مختبرات التعلم والاختبار وموارد المطورين اللازمة لإنتاج تطبيقات لاسلكية مميزة. وتقدم الشركة منصاتCisco Catalyst وMeraki بصورة مفتوحة وصولًا إلى مستوى الرقاقات ما يتيح للتطبيقات الاستفادة من قابلية برمجة الشبكة بأساليب جديدة وجذابة.

● شراكات المنظومة الجديدة: أتمت سيسكو قبل إطلاق أجهزة نقاط الوصول التي طورتها لشبكة واي فاي 6، اختبار التشغيل المتبادل مع شركات سامسونج وإنتل وبرود كوم لمعالجة أي ثغرات لا بد أن يحملها تطبيق أي معيار جديد. ويتوقع انضمام شركات سامسونج وبوينجو وجلوبال ريتش تكنولوجي وبريسيديو وغيرها إلى مشروعCisco OpenRoaming لتجاوز إحدى أهم مشكلات عدم التوافق بين النظم اللاسلكية الحالية. ويهدف المشروع إلى تسهيل التنقل بسهولة وأمان بين شبكات واي فاي وإل تي إي وشبكة واي فاي على متن الطائرة.

وقال أسامة الزعبي، المدير التنفيذي للتقنية لدى سيسكو الشرق الأوسط وإفريقيا «تثير كل قفزة في تقنيات الاتصال موجة جديدة من الابتكارات القوية، وتمثل شبكات الجيل الخامس للهواتف النقالة وواي فاي 6 حقبة جديدة من الاتصالات».

وأضاف «يعمل المطورون فعلًا على تطوير الجيل التالي من التجارب الغامرة التي تعتمد على الاتصالات اللاسلكية في المقام الأول. وسيؤدي نمو الشبكات اللاسلكية إلى مليارات من الأشياء المتصلة بالشبكة إلى مواجهة مستوى تعقيد غير مسبوق لإدارة تقنية المعلومات، وتتصدى سيسكو لهذا التحدي بإنشاء بنية شبكية متعددة المجالات لتبسيط التعقيد في تقنية المعلومات ما يتيح لمديري أقسام تقنية المعلومات التقدم في برامجهم الابتكارية».

اللاسلكي أولًا، مقادة بالسحابة، مضبوطة بالوضع الأمثل للبيانات

يقدم النظامان المعياريان واي فاي 6 والجيل الخامس فرصة كبيرة إن استطاعت الشركات مواجهة التحديات الكبيرة. فاليوم، مكان العمل هو أي مكان يعمل فيه المرء، ولهذا يميل المستخدمون باضطراد نحو الاعتماد على الأجهزة المحمولة ولا يتحملون التعطل عن العمل. ويتطلب هذا أن تكون الشبكة:

• لاسلكية أولًا: تدعم تقنيات الهاتف النقال النمو الاقتصادي اليوم، فتسهل على الموظفين التعاون، وتبسط على المتسوقين عمليات الشراء، وتمهد الطريق أمام الطلاب للتعلم، من أي مكان. ولتقديم تجربة لاسلكية مثالية على المسؤولين عن أقسام تقنية المعلومات النظر بزاوية أوسع لا تنحصر في شبكات واي فاي اللاسلكية، وتقديم حلول للحصول على تجربة شاملة متكاملة من البداية إلى النهاية، ما يثمر عن توفير مستويات عالية ومستمرة من الأمان والموثوقية والأداء.

• تقودها السحابة: تتيح الحلول السحابية العمل على مستويات ضخمة غير مسبوقة. وتستغل سيسكو قدرات الحوسبة السحابية لتقدم ابتكارات جديدة بتواتر أسرع. وتساعد الحوسبة السحابية أيضًا أقسام تقنية المعلومات على التحول من ردود الفعل إلى الخطوات الوقائية بالاعتماد على نظرة عالمية، وتقديم أفضل الممارسات للمساعدة في معالجة المشكلات قبل أن تؤثر على المستخدمين.

• مضبوطة بالوضع الأمثل للبيانات: تقدم الشبكة ملايين نقاط البيانات عن المستخدمين وتجاربهم وما يحبونه وما يكرهونه. وباستخدام التحليلات القوية سنكون أمام آفاق حلول جديدة تعمل على تحسين عمليات تقنية المعلومات ودعم اتخاذ قرارات الشركات بصورة أفضل وتوفير حلول أمنية مبتكرة واجتذاب العملاء للتفاعل بأساليب أكثر فعالية.

وعملت سيسكو على امتداد العامين الماضيين بتطوير محفظة الشبكات القائمة على النوايا لمنح العملاء الأدوات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل. فصممت أجهزة نقاط الوصول الجديدة والمحولات الرئيسة لنظم كامبوس خصيصًا للشبكات القائمة على النوايا، وهي تمثل تتويجًا لجهود سيسكو في تطوير محفظة منتجات نقاط الوصول كاملة.