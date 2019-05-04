أهم أخبار ريال مدريد اليوم السبت.. الملكي يحسم كبري صفقاته الصيفية وزيدان يحدد الراحلين

شهد ريال مدريد اليوم السبت الموافق 4 مايو 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها اقتراب لوكا يوفيتش نجم آينتراخت فرانكفورت من الانتقال للملكي لمدة 6 مواسم. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- دي بيك على رادار ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد الإسباني يلاحق الهولندي دوني فان دي بيك نجم خط وسط آياكس أمستردام الهولندي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت التقارير عن سعى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق إلى إحداث ثورة كبيرة في صفوف النادي عن طريق التعاقد مع البلجيكي إيدين هازارد والفرنسي بول بوجبا والصربي لوكا يوفيتش بالإضافة إلى الهولندي دوني فان دي بيك.

وذكرت التقارير أن فان دي بيك يقدم آداء رائع مع آياكس هذا الموسم ونجح في تسجيل 16 هدفاً و11 تمريرة حاسمة قادت فريقه للوصول إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا والاطاحة بالكبار خارج المسابقة على رأسهم ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

ويقدم فان دي بيك البالغ من العمر 21 عاماً دوراً هاماً في صفوف آياكس هذا الموسم، حيث يقاتل الفريق من أجل التتويج بالثلاثية التاريخية ويقترب بشدة من التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي على منافسه توتنهام الإنجليزي.

وأكدت التقارير أنه من المتوقع أن تصل قيمة التعاقد مع دوني فان دي بيك إلى 60 مليون يورو وسط اهتمام العديد من الأندية الأخرى بالحصول على خدماته يتقدمها بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي.





- 160 مليون إسترليني تفصل بوجبا عن ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية بريطانية بأن مانشستر يونايتد الانجليزي سيستمع إلى العروض المقدمة من ريال مدريد الإسباني من أجل نجمه الفرنسي بول بوجبا إذا تضمنت مبالغ مالية تصل قيمتها إلى 160 مليون جنيه استرليني.

وأفادت التقارير بأن مانشستر يونايتد الانجليزي يسعى إلى للفوز بأكبر مقابل مالي مقابل التخلي عن بوجبا الذي انضم إلى صفوف الفريق في 2016 قادماً من يوفونتوس الايطالي مقابل 89 مليون جنيه استرليني.

وذكرت التقاري بأن مانشستر يونايتد يرفض فكرة الدخول في مفاوضات مع ريال مدريد الاسباني بشأن بول بوجبا إذا لم يتعهد الملكي بدفع مبلغ مالي يصل إلى 160 مليون جنيه استرليني من أجل الحصول على خدمات النجم الفرنسي.

وأشارت التقارير إلى شعور بوجبا باليأس من مستقبل مانشستر يونايتد وعدم قدرة الفريق على التواجد في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بالإضافة إلى كثرة الشكوك المتعلقة بإمكانية التتويج بالألقاب المحلية الموسم المقبل.

وأكدت التقارير أن هذا اليأس دفع بوجبا لاتخاذ قرار الرحيل عن صفوف الفريق بانتظار موافقة مانشستر يونايتد على السماح له بمغادرة أولترافورد من أجل الانضمام إلى ريال مدريد الإسباني.

يذكر أن صحيفة آس الاسبانية كانت تحدثت عن توصل بوجبا إلى اتفاق نهائي مع ريال مدريد الإسباني من أجل انضمام بوجبا إلى صفوف الملكي الموسم المقبل مقابل الحصول على راتب سنوي تقدر قيمته بـ 12 مليون يورو خالية من الضرائب.





- يوفيتش يقترب من ريال مدريد لمدة 6 مواسم

أعلنت تقارير صحفية إسبانية عن توصل ريال مدريد إلى اتفاق رسمي مع آينتراخت فرانكفورت الألماني للتعاقد مع نجمه الصربي لوكا يوفيتش وضمه إلى صفوف الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة آس الاسبانية بأن ريال مدريد الإسباني توصل إلى اتفاق رسمي مع يوفيتش يقضي بانتقاله إلى صفوف الميرنجي بعقد يمتد لستة أعوام كاملة مقابل 60 مليون يورو.

وتعتبر هذه الصفقة بمثابة انتصار هام للملكي في ظل محاولات غريمه التقليدي برشلونة طوال المرحلة الماضية للتعاقد مع لوكا يوفيتش بهدف تعويض نجمه المخضرم لويس سواريز.

وأشارت تقارير سابقة من La Sexta إلى أن يوفيتش يرغب في الانضمام إلى ريال مدريد الاسباني في الموسم المقبل موضحة أن لوكا يوفيتش مؤمن بقدرته على التألق بصحبة الميرنجي في عامه المقبل.





- فاران يقترب من باريس سان جيرمان

يرغب مسؤولو نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في حسم صفقة التعاقد مع رافاييل فاران، مدافع ريال مدريد، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، إن يوفنتوس يريد بقوة ضم فاران من الريال لكن بطل الكالتشيو سيواجه رغبة باريس سان جيرمان في خطف خدمات الفرنسي الدولي.

وقالت الصحيفة الإيطالية أن نادي باريس سان جيرمان مستعد لدفع من 80 إلى 90 مليون يورو للتعاقد مع فاران من ريال مدريد.

وكانت هناك شائعات برحيل فاران عن صفوف ريال مدريد في الصيف المقبل لكن يبدو أن زيدان لا يريد رحيل اللاعب عن الملكي.





- زيدان يؤكد رحيل عدد من نجوم الملكي نهاية الموسم

أشار الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب نادي ريال مدريد، إن فترة الميركاتو الصيفي المقبل سوف يشهد عدة تغييرات في تشكيلة الملكي سواء بقدوم لاعبين أو رحيل آخرين.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة فياريال المقرر إقامتها غداً الأحد: "أريد في البداية أرسل رسالة دعم وقوة لإيكر كاسياس والذي أرسل لنا في مدريد برسالة مؤكداً على سلامته".

وتابع: "نريد الفوز في البرنابيو لنجعل الجماهير فخورة بنا وأتمنى تحقيق الفوز في المباريات الثلاثة المتبقية من الليجا".

وأكمل: "لم أكن راضياً عن أداء الفريق في لقاء رايو فايكانو مقارنة بمستوى ضد خيتافي وكنت غاضباً بعد لقاء فاليكانو وهناك عدة تغييرات ستحدث في الفريق الملكي لكن عدة لاعبين سوف يبقون في البرنابيو".

وعن بيل، قال: "أنا المدرب والمسؤول عن القرارات في ريال مدريد وهو لاعب في الفريق ولا يستطيع اللعب في مركز الظهير الأيسر وأتمنى له الأفضل مثل جميع اللاعبين".

وأردف: "أنا صرحت سابقاً بأن بوجبا جيد للغاية ولا يوجد شيء آخر وهو لاعب في مانشستر يونايتد وفي نهاية الموسم سوف نعرف ماذا سيحدث".





- آينتراخت الألماني يوضح حقيقة إنتقال مهاجمه إلي ريال مدريد

كشف نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، حقيقة إنتقال مهاجمه لوكا يوفيتش إلي نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد فريدي بوبيتش، المدير الرياضي للنادي الألماني، لشبكة "ESPN" أنه لا توجد أي محادثات مع ريال مدريد بشأن التعاقد مع لوكا يوفيتش مهاجم الفريق.

وتابع: " لست مضطرًا للكذب لأن ريال مدريد لم يتفاوضوا معنا بشأن يوفيتش بالفعل".

وكانت أنباء ترددت حول إتفاق نادي ريال مدريد مع مسؤولي اينتراخت فرانكفورت لضم "يوفيتش" في الصيف.





- زيدان يوجه نصيحة ثمينة لنجم الريال

أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد الإسباني أن النجم الويلزي جاريث بيل يجب عليه أن يركز مع الفريق خلال الفترة المتبقية من عمر الدوري الاسباني للموسم الكروي الجاري.

وقال زيدان اليوم السبت أن بيل يجب عليه أن يبقى مركزاً في التدريب والتفكير في اللعب بصورة اساسية ومحاولة الوصول إلى الطريقة المثلى التي تساعده من أجل الوصول إلى مستواه المعهود الذي فقده بعد رحيل الدون كريتسيانو رونالدو.

وأردف زيدان " بعد رحيل رونالدو توقع الجميع أن يحمل بيل لواء الريال ويقود الفريق للوقوف على منصات التتويج من جديد لكن هذا لم يحدث وتاه الفريق واللاعب في غيابه الجب ما جعل الملكي يخرج الموسم الجاري دون الحصول على أي ألقاب.

وأنهى " أتوقع الأفضل بالنسبة لجميع اللاعبين ولا يمكن لي أن أقوم بوضع بيل في مركز الظهير الأيسر كما أدعت بعض الصحف ويجب علينا الإنتظار لمعرفة ما سيقدمه اللاعبون قبل تحديد الراحلين عن الفريق.





- طريد الملكي على رادار برشلونة

تحدثت تقارير صحفية إيطالية، اليوم السبت، عن دخول نادي برشلونة لسباق التعاقد مع الكولومبي جيمس رودريجيز، لاعب بايرن ميونخ المعار من ريال مدريد.

وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الشهير، إن رودريجيز كان في مدينة برشلونة خلال الأسبوع الماضي وهو ما جعل الشائعات تنتشر حول خضوعه لفحوصات طبية في البارسا.

وأكد الموقع الإيطالي أن برشلونة سيكون أمام منافسة ثلاثية من يوفنتوس ونابولي وانتر ميلان لضم اللاعب الذي سيعود للريال في نهاية الموسم لكن لا توجد نية لبقائه.

وأوضح الموقع أن حظوظ يوفنتوس أفضل في ضم رودريجيز بسبب علاقته الجيدة بين وكيله خورخي مينديز وإدارة اليوفي وقيمة الصفقة التي تقدر بأقل من 45 مليون يورو وصداقته مع كريستيانو رونالدو.





- ريال مدريد يرصد 540 مليون يورو لضم 6 صفقات سوبر في الصيف

ذكرت تقارير صحفية أسبانية أن إدارة ريال مدريد رصدت 540 مليون يورو من أجل خطة تدعيم الفريق بصفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي المقبل، حيث تستهدف إدارة الملكي التعاقد مع مجموعة من اللاعبين هذا الصيف بناءًا على رغبة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال.

وأكدت صحيفة "آس" الأسبانية أن ريال مدريد يستهدف التعاقد مع كل من:

- ميليتاو 50 مليون يورو

- ندومبيلي 80 مليون يورو

- إيريكسن 85 مليون يورو

- هازارد 112 مليون يورو

- بوجبا 150 مليون يورو

- يوفيتش 60 مليون يورو

كما استقر ريال مدريد على الاستغناء عن كل من، الحارس كيلور نافاس، يورينتي، سيبايوس، كروس، كوفاسيتش، جايمز رودريغيز، ايسكو، ماريانو دياز وبايل.





- بوجبا يقود الوسط ودي ليخت يُدعم الدفاع .. التشكيل المتوقع لريال مدريد الموسم المقبل

ينوي نادي ريال مدريد الأسباني التعاقد مع مجموعة من الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في إطار تدعيم النادي استعدادًا للمنافسة على البطولات في الموسم المقبل.

خطة صفقات ريال مدريد تشمل تدعيم كافة المراكز بالفريق من أجل إعادة بريق الفريق الملكي الذي افتقده بالموسم الحالي.

ومن المتوقع أن تكون تشكيلة ريال مدريد بعد الصفقات المحتملة كالتالي:

حراسة المرمي: كيلور نافاس

الدفاع: مارسيلو - راموس - دي ليخت - كارفخال

الوسط: بوجبا - إيريكسن - كروس

الهجوم: هازارد - أسينسو - كريم بنزيما



