إصدار "رخص فورية" إلكترونية لبناء المشاريع الاستثمارية الجديدة بالسعودية

قامت وزارة البلدية والقروية عن إطلاق خدمة إصدار "الرخص الفورية" الإلكترونية لبناء المشاريع، بهدف التيسير على المستثمرين.





وقالت وزارة البلدية أنه تم إتاحة إصدار رخص البناء للمشاريع التعليمية والصحية والسياحية الجديدة بشكل إلكتروني وفوري كمرحلة أولى في أمانة الرياض.





وتابعت الوزارة، أنه سيتم تعميم الخدمة في باقي الأمانات في المملكة.





وأوضحت، أن الخدمة الجديدة "فوري بلس" للمكاتب الهندسية المؤهلة وبشكل فوري إصدار الرخص عن طريق بوابة الخدمات الإلكترونية للأمانة.