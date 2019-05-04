البابا تواضروس يفتتح النسخة الثانية من عالم الكتاب بدار الكتاب المقدس

افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، النسخة الثانية من عالم الكتاب الذي ينظمه دار الكتاب المقدس.





جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها قداسته لمقر الدار بمصر الجديدة مساء اليوم وكان في استقباله ماجد ويصا، رئيس مجلس إدارة دار الكتاب ورامز عطالله المدير التنفيذي للدار.



