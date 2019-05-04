أحمد سمير عن جهاز حماية المستهلك: اتخذ خطوات فاعلة غيرت الأوضاع

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قدم الإعلامي أحمد سمير، التهنئة للشعب المصري بمناسبة شهر رمضان، مشيرًا إلى أن الشهر الكريم يتمتع بروحانيات وطقوس خاصة قي مصر، حيث تنتشر فيه أفعال الخير، ولذلك يحتل مكانة كبيرة في قلوب المصريين مسلمين ومسحيين.



وأضاف "سمير"، خلال تقديمه برنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر فضائية مصر الأولى، اليوم السبت، أن نسبة الاستهلاك وحجم الأنفاق لدي المصريين يزيد في شهر رمضان بشكل كبير رغم أنه شهر الصوم.



وتابع: "بعض التجار الجشعين يستغلون الحالة الاقتصادية لتحقيق مكاسب دون وجه حق"، لافًتا إلى أن جهاز حماية المستهلك المنوط به الرقابة وضبط أسعار السوق والدفاع عن حقوق المستهلك المصري.



وأكمل: "جهاز حماية المستهلك اتخذ بعض الخطوات الفاعلة التي غيرت الكثير من الأوضاع خلال السنوات الماضية منها إصدار قانون حماية المستهلك".

