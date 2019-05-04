الباز: مشروع أنفاق قناة السويس رد صريح من مصر على أي ادعاءات حول سيناء

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قال الدكتور محمد الباز، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيشهد غدا افتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى، منها افتتاح سوق الإسماعيلية وكبرى سرابيوم.





وأوضح في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن المشروع الأهم الذي سيفتتحه الرئيس غدا، هو مشروع أنفاق قناة السويس، موضحًا أن هذا المشروع يجعل سيناء جزء لا يتجزأ من مصر.





وتابع أن الرئيس أكد في كلمة سابقة له، أن الأطماع في مصر لا تنتهي ولكنها تتغير، موضحا أن الدولة المصرية وضعت خطة لتنمية سيناء، وعلى رأسها هذا المشروع.





واستكمل أن مستقبل الأمم يصنعه العمل، ولا تصنعه الشعارات، مشيرا إلى أن هذا المشروع يأتي كرد واضح وصريح على الادعاءات التي تروج بأن هناك مخطط دولي لتقسيم الأراضي العربية وسيناء جزء منه.