ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الباز: مشروع أنفاق قناة السويس رد صريح من مصر على أي ادعاءات حول سيناء

السبت 04/مايو/2019 - 10:25 م
الباز: مشروع أنفاق قناة السويس رد صريح من مصر على أي ادعاءات حول سيناء
الباز
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
قال الدكتور محمد الباز، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيشهد غدا افتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى، منها افتتاح سوق الإسماعيلية وكبرى سرابيوم.


وأوضح في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن المشروع الأهم الذي سيفتتحه الرئيس غدا، هو مشروع  أنفاق قناة السويس، موضحًا أن هذا المشروع يجعل سيناء جزء لا يتجزأ من مصر.


وتابع أن الرئيس أكد في كلمة سابقة له، أن الأطماع في مصر لا تنتهي ولكنها تتغير، موضحا أن الدولة المصرية وضعت خطة لتنمية سيناء، وعلى رأسها هذا المشروع.


واستكمل أن مستقبل الأمم يصنعه العمل، ولا تصنعه الشعارات، مشيرا إلى أن هذا المشروع يأتي كرد واضح وصريح على الادعاءات التي تروج بأن هناك مخطط دولي لتقسيم الأراضي العربية وسيناء جزء منه.  
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
تقييمك لحفل الفنان محمد رمضان الأخير؟!
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
بورنموث
0
x
13:30
0
توتنهام هوتسبير
وست هام يونايتد
3
x
16:00
0
ساوثهامتون
كارديف سيتي
2
x
18:30
2
كريستال بالاس
نيوكاسل يونايتد
2
x
20:45
3
ليفربول
الدوري الإسباني
إسبانيول
3
x
16:15
0
أتلتيكو مدريد
ديبورتيفو ألافيس
0
x
18:30
1
ريال سوسييداد
سيلتا فيغو
0
x
20:45
0
برشلونة
الدوري الإيطالي
كييفو فيرونا
0
x
18:00
4
سبال
أودينيزي
0
x
20:30
0
انتر ميلان
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
3
x
15:30
1
هانوفر 96
فولفسبورج
2
x
15:30
0
نورنبيرغ
بوروسيا مونشنغلادباخ
2
x
15:30
2
هوفنهايم
فيردر بريمن
2
x
18:30
2
بوروسيا دورتموند
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
1
x
17:00
21
نيس
بوردو
0
x
20:00
0
أنجيه
ستاد ريمس
0
x
20:00
1
نيم أولمبيك
دوري أبطال أفريقيا
مازيمبي - جمهورية الكونجو
0
x
15:00
0
الترجي الرياضي - تونس
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
0
x
15:00
0
الوداد الرياضي - المغرب