المقاومة الفلسطينية تستهدف بئر السبع برشقة صاروخية

أفادت وكالات انباء، مساء اليوم السبت بأن المقاومة الفلسطينية استهدفت بئر السبع برشقة صاروخية، مشيرا إلى أن صافرات الإنذار دوت في المدينة.





وتعد مدينة بئر السبع من أكبر وأقدم مدن فلسطين التاريخية، وتقع على بعد 71 كم جنوب غرب القدس، كما تعد المركز الإداري والتجاري لهذه المنطقة التي تمتد جنوبا حتى مدينة إيلات.



