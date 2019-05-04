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آمنة نصير عن دعوات خلع الحجاب: "تلكيك فاضي"

السبت 04/مايو/2019 - 10:34 م
آمنة نصير عن دعوات خلع الحجاب: تلكيك فاضي
آمنة نصير
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هدى عبدالرازق
 
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قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، إن الاحتشام لدى المرأة المصرية ليس فقط في المظهر الخارجي.

وأشارت "نصير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن احتشام المرأة لا يخفي جمالها، وإنما هو يخفي عن العين ما تريد أن تقتحمه، مؤكدة أن المرأة يجب أن تحرص على الاحتشام، حيث أنه جزء من كرامتها.

وأضافت أن المرأة يمكنها أن تلبس ما تختاره، بشرط ألا يصف، أو يشف، أو يلفت النظر، مطالبة كل امرأة أن تلتزم بالشكل المحتشم.

وعن ما تردده بعض السيدات أن يخلعن الحجاب ويلتزمن بالشكل المحتشم، عقبت: "ده تلكيك فاضي.. لا أحب الاسترسال فيه، من شاء يحتشم، ومن لم يشأ هناك عقاب يوم القيامة، يحاسب الله فيه من لم يطع أوامره".
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