عاجل.. تفاصيل إصابة محمد صلاح أمام نيوكاسل (صور)
السبت 04/مايو/2019 - 10:20 م
الفجر الرياضي
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تعرض الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول لإصابة قوية أمام نيوكاسل، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وكشفت التقارير الصحفية الإنجليزية، أن إصابة صلاح عبارة عن إرتجاج في المخ أثر اصطدامخ بحارس مرمي نيوكاسل ليسقط بشكل مفزع على أرض الملعب.
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