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إصابة كبري تعصف بـ "محمد صلاح" أمام نيوكاسل

السبت 04/مايو/2019 - 10:16 م
إصابة كبري تعصف بـ محمد صلاح أمام نيوكاسل
محمد صلاح
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أحمد عصام
 
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تعرض اللاعب المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي لإصابة خطيرة، خلال مباراة فريقه ضد فريق نيوكاسل يونايتد، في المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسقط صلاح على أرضية ملعب الجوديسون بارك، وذلك بعد تدخل قوي من دوبروفكا حارس مرمى فريق نيوكاسل يونايتد في الدقيقة 71 من الشوط الثاني.

واستبدل لاعب ليفربول الإنجليزي بعد تلك الإصابة، ودخل المهاجم البلجيكي اوريجي بديلا له في الوقت المتبقي من المباراة.

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