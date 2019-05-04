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كيفية مواجهة ارتفاع درجات الحرارة في رمضان

السبت 04/مايو/2019 - 10:59 م
كيفية مواجهة ارتفاع درجات الحرارة في رمضان
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سمر حسن
 
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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية في مصر مواجهة موجة حارة خصوصا في صعيد مصر لتصبح بذلك الأجواء ما بين حارة إلى شديدة الحرارة، كما أن هذا الحر سيكون شديدا في الوجه القبلي وذلك بسبب طبيعة  هذه المنطقة، وهو ما يعد عبئا علي الصائمين في شهر رمضان، الذي تستقبله الأمة الاسلامية بعد أيام قليلة، تستعرض "الفجر" بعض النصائح لمواجهة درجات الحرارة العالية في رمضان.

 

الاحتباس الحراري

 

تسبب الاحتباس الحراري في عدة ظواهر بيئية خطيرة، ومن أهمها:التصحر: يعرف التصحر بأنه تحول مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة بالحياة النباتية والحيوانية إلى أراض فقيرة بالإضافة إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب زيادة غاز ثاني أكسيد الكربون .

 

مواجهة الحر

 

ينصح بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وبالأخص ما بين الساعة 11 صباحا و4 عصرا، وتجنب الإجهاد  البدني غير الضروري والنشاط الرياضي أثناء ساعات النهار، والبقاء في الظل، والالتزام بارتداء النظارات الشمسية .

 

ينصح باستخدام المظلات ووضع كريم الواقي من أشعة الشمس، وينصح بشرب الماء بالكميات اللازمة (من 8-10 أكواب) بعد الإفطار لتعويض النقص وعدم الإصابة بالجفاف، وتجنب شرب المشروبات الغازية والتي تحتوي على كافيين، وينصح بتناول الخضروات والفاكهة التي تحتوي على ألياف طبيعية.

 

كبار السن

يفضل بقاء كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة في أماكن مغلقة، وبدرجة حرارة تصل إلى 24 درجة، بالإضافة إلى التوقف عن الصيام والتوجه إلى أقرب مستشفى أو طبيب في حال شعورك بالدوخة أو الغثيان أو ضعف عام شديد في الجسم.

 

ينصح باستشارة الطبيب بخصوص الصيام، حيث أن صيام يعتمد على الحالة الصحية للشخص،  يجب تعويض الجسم عند الافطار بالمواد اللازمة من فيتامينات وبروتينات، والالتزام بتعليمات الطبيب في شهر رمضان، وفي الأدوية اللازمة، وتجنب أي اجهاد بدني غير لازم والاسترخاء قدر الإمكان.

 

 

 

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المزيد عن: رمضان درجات الحرارة الصائمين التصحر الاحتباس الحراري ألياف طبيعية أشعة الشمس
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