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رحيل نجم جديد عن الأهلي في الصيف

السبت 04/مايو/2019 - 09:31 م
رحيل نجم جديد عن الأهلي في الصيف
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عمرو مصطفي
 
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استقر لاعب وسط فريق الأهلي على الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري والبحث عن فرصة أخرى بنادي جديد.

واستقر هشام محمد لاعب وسط فريق الأهلي على الرحيل بنهاية الموسم الجاري والبحث عن وجهة جديدة له خاصة في ظل تجاهل مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر.

ويشعر هشام محمد بصعوبة بقائه داخل الأهلي والابتعاد عن المشاركة في المباريات في ظل وجود الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني على رأس الجهاز الفني بالنادي الأحمر.

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