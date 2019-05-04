ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أجيري يستقر على استبعاد هذا اللاعب من قائمة أمم إفريقيا

السبت 04/مايو/2019 - 09:29 م
أجيري يستقر على استبعاد هذا اللاعب من قائمة أمم إفريقيا
Advertisements
طباعة
محمد الصو
 
Advertisements
استقر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على استبعاد إسلام جابر صانع ألعاب الداخلية، من قائمة كأس الأمم الإفريقية.

ويأتي استبعاد جابر، رغم ضمه خلال المعسكرات السابقة، بسبب اهتزاز مستواه مع فريقه خلال المباريات الماضية بالدوري العام.

ويستعد المنتخب الوطني لخوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية، والتي تستضيفها مصر بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخب لأول مرة في تاريخ البطولة.

وتلعب مصر ضمن منافسات المجموعة الأولى والتي تضم كل من أوغندا وزيمبابوي والكونغو.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
بورنموث
0
x
13:30
0
توتنهام هوتسبير
وست هام يونايتد
3
x
16:00
0
ساوثهامتون
كارديف سيتي
2
x
18:30
2
كريستال بالاس
نيوكاسل يونايتد
1
x
20:45
2
ليفربول
الدوري الإسباني
إسبانيول
3
x
16:15
0
أتلتيكو مدريد
ديبورتيفو ألافيس
0
x
18:30
1
ريال سوسييداد
سيلتا فيغو
0
x
20:45
0
برشلونة
الدوري الإيطالي
كييفو فيرونا
0
x
18:00
4
سبال
أودينيزي
0
x
20:30
0
انتر ميلان
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
3
x
15:30
1
هانوفر 96
فولفسبورج
2
x
15:30
0
نورنبيرغ
بوروسيا مونشنغلادباخ
2
x
15:30
2
هوفنهايم
فيردر بريمن
2
x
18:30
2
بوروسيا دورتموند
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
1
x
17:00
21
نيس
بوردو
0
x
20:00
0
أنجيه
ستاد ريمس
0
x
20:00
1
نيم أولمبيك
دوري أبطال أفريقيا
مازيمبي - جمهورية الكونجو
0
x
15:00
0
الترجي الرياضي - تونس
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
0
x
15:00
0
الوداد الرياضي - المغرب