أجيري يستقر على استبعاد هذا اللاعب من قائمة أمم إفريقيا

استقر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على استبعاد إسلام جابر صانع ألعاب الداخلية، من قائمة كأس الأمم الإفريقية.





ويأتي استبعاد جابر، رغم ضمه خلال المعسكرات السابقة، بسبب اهتزاز مستواه مع فريقه خلال المباريات الماضية بالدوري العام.





ويستعد المنتخب الوطني لخوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية، والتي تستضيفها مصر بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخب لأول مرة في تاريخ البطولة.





وتلعب مصر ضمن منافسات المجموعة الأولى والتي تضم كل من أوغندا وزيمبابوي والكونغو.