تفاصيل مقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي في المملكة

كشف سعود الهلال، مدير شرطة الرياض سابقًا، تفاصيل قتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي في المملكة.

وقال خلال لقائه ببرنامج "مالم تر": استمرت عملية الملاحقة لهم بالتعاون مع كافة الأجهزة على الأرض، وبمتابعة مستمرة من أعلى الجهات.

وأضاف: "حضرت السيارة التي فيها عبدالعزيز المقرن و3 أشخاص آخرين، وبدأوا بإطلاق النار بمجرد رؤيتهم الحصار الأمني عليهم، وكانت ضربة لفصل رأس التنظيم في المملكة وأثرت جدًا على التنظيم".

من جانبه، قال باحث في الجماعات المتطرفة، إنه خلال العقد والنصف الماضي كان رجال الأمن هم الهدف الأول للأنظمة الإرهابية، مضيفًا أنه لم تتوفر معلومات عن تنظيم القاعدة عندما أتت إلى المملكة، ومع الوقت بدأت أجهزة الأمن في كشف خلاياها ووخططها.

وتابع: قدمت السعودية معلومات لدول في المنطقة وفي العالم عن التنظيم، و كانت هناك مخططات لتكرار أحداث سبتمبر في امريكا، ولكن علمت السعودية وأخبرت امريكا.