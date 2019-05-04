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أحمد موسى يطالب بعدم حضور أهالي الإرهابيين جلسات المحاكمات

السبت 04/مايو/2019 - 09:29 م
أحمد موسى يطالب بعدم حضور أهالي الإرهابيين جلسات المحاكمات
أحمد موسى
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داليا الحسين
 
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انتقد الإعلامي أحمد موسى، صراخ واتهامات أهالي المتهمين في قضية تنظيم بيت المقدس الإرهابي داخل قاعات المحكمة، مطالبًا بمنعهم من حضور الجلسات، احترامًا لهيبة المحكمة.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت، أن أهالي الإرهابيين مثل ذويهم إرهابيين، متابعًا: "يجب احترام مشاعر أسر الشهداء الذي ضحوا بأرواحهم فداء لمصر".

وأكمل: "تنظيم بيت المقدس الإرهابي كان منتشرا في 12 محافظة وكانوا يمتلكون عددا كبيرا من الشقق والفيلات المليئة بالأسلحة والآر بي جي"، معلقًا: "لا نريد الغربان السود داخل قاعة المحكمة".
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