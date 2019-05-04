رئيس جامعة أسوان يفتتح المعرض الختامي للأنشطة الطلابية بالتربية النوعية (صور)

افتتح الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان المعرض الختامي للانشطة الطلابية لقسمي التربية الفنية والاقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية والذي يتضمن العديد من المشغولات والاعمال الفنية.









حضر افتتاح المعرض الدكتور راضي عبدالمجيد طه عميد كلية التربية الفنية والدكتور حسن علام عميد كلية التربية والدكتور محمد جاد وكيل كلية التربية الفنية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة نيرمين حمدي رئيس قسم الاقتصاد المنزلي والدكتور ة ايمان وجدي رئيس قسم التربية الفنية بالكلية.









ومن جانبه أشاد "غلاب " بالأعمال الفنية المتميزة للطلاب في هذا المعرض والتي تعكس إتقانهم الكبير في تنفيذ هذه المشغولات التشكيلية والفنية الرائعة وجاهزيتهم لسوق العمل









وأضاف الدكتور راضي طه عميد الكلية أن المعرض يضم العديد من مشغولات قسم الاقتصاد المنزلي وهي عبارة عن ملابس ونسيج وطباعة ومفارش وتريكو، علاوة علي أشغال فنية لطلاب قسم التربية الفنية مثل أشغال المعادن والخزف والتصميم والتصوير واعمال الخشب، وجميع هذه الاعمال الفنية مستوحاة من البيئة والطبيعة المحيطة بهم في أسوان.



