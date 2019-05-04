شاهد.. محمد هنيدي بنتهي من تسجيل تتر مسلسله الجديد (فيديو)

شارك الفنان الكوميدي محمد هنيدي، جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أغنيته الجديدة التي طرحها كشارة لمسلسلة الجديد الذي يحمل اسم "شيف الحارة".





شارة المسلسل من كلمات سمر حسين آدم وألحان محمد راجح.





ويشارك في المسلسل طارق عبد العزيز وإنجي خطاب ونهى صالح، تأليف إسلام شلباية، أحمد مجدي، مصطفى نعمان، مصطفى أحمد، أحمد مصطفى، وإخراج هشام بلال.





الجدير ذكره ان محمد هنيدي سيعود إلى خشبة المسرح مجددا، من خلال عرض مسرحية "3 أيام في الساحل" في ايام عيد الفطر، حيث ان احدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي نشرت الاعلان الدعائي لهذا العمل المسرحي.