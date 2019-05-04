"سائق ومحامي".. ضبط المتهمين بسرقة أكثر من مليون جنيه في دمياط

تلقى قسم شرطة كفر البطيخ بدمياط، بلاغ يفيد بسرقة إحدى جمعيات المشروعات الصغيرة بدائرة كفر البطيخ، حيث تم سرقة مبلغ مالي قدره مليون ومائتان ألف جنيه.





تم تشكيل فريق أمني، وتبين أن وراء الواقعة تشكيل عصابي مكون من كلا من محمد يحيي وشهرته الحمص وأنه أرشد عن باقي التشكيل من محافظة بورسعيد، وهم وليد البرادعي ٤٠ سنة من قسم الزهور محافظه بورسعيد وصالح وهبة ٣٠ سنة ويعمل سائق تاكسي مقيم بقسم الزهور محافظة بورسعيد ومحام حر يدعي عماد ع م ٣٢ سنة من قسم المناخ ببور سعيد.





تم ضبط المتهمين، وارشدوا عن المبلغ المسروق والتاكسي الذي نقلهم قبل وبعض السرقات وآلات حديدية كانت بحوزتهم، وتم تحرير محضر شرطي بالواقعة تمهيدا لعرض المتهمين علي النيابة العامة للتحقيق معهم.



