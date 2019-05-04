ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

طنطا يفاوض نجم الأهلي ومكالمة بين فايز والخطيب لحسم الأمر

السبت 04/مايو/2019 - 09:16 م
طنطا يفاوض نجم الأهلي ومكالمة بين فايز والخطيب لحسم الأمر
Advertisements
طباعة
سارة سالم
 
Advertisements

بدأ فريق طنطا الرياضي بقيادة أيمن المزين المدير الفني، المفاوضات مع محمد فخري لاعب الأهلي الحالي، وغزل المحلة السابق وكابتن منتخب مصر للشباب، وذلك علي سبيل الأعارة بنية البيع.

وحضر اللاعب لمقر النادي اليوم بمدينة طنطا وجمعته جلسة مع أيمن المزين المدير الفني للفريق، وعلاء عكاشة مدير الكرة، ووالده، تم الإتفاق فيها علي كافة الأمور، وبنود العقد.

وينتظر اللاعب مكالمة تليفونية غدا بين فائز عريبي رئيس نادي طنطا ومحمود الخطيب رئيس نادي الاهلي، والتي سوف تحسم الأمر.

يذكر أن صفقة فخري هي الأولي التي يحضر فيها المدير الفني، بعد ضم أحمد فهمي لاعب المحلة، وجون مانجا لاعب النصر القاهري، وعلم الفجر الرياضي، بأن الجلسة بينهما شهدت شدة تمسك المزين باللاعب لضمه لصفوف الفريق استعدادا للدوري الممتاز.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
بورنموث
0
x
13:30
0
توتنهام هوتسبير
وست هام يونايتد
3
x
16:00
0
ساوثهامتون
كارديف سيتي
2
x
18:30
2
كريستال بالاس
نيوكاسل يونايتد
1
x
20:45
2
ليفربول
الدوري الإسباني
إسبانيول
3
x
16:15
0
أتلتيكو مدريد
ديبورتيفو ألافيس
0
x
18:30
1
ريال سوسييداد
سيلتا فيغو
0
x
20:45
0
برشلونة
الدوري الإيطالي
كييفو فيرونا
0
x
18:00
4
سبال
أودينيزي
0
x
20:30
0
انتر ميلان
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
3
x
15:30
1
هانوفر 96
فولفسبورج
2
x
15:30
0
نورنبيرغ
بوروسيا مونشنغلادباخ
2
x
15:30
2
هوفنهايم
فيردر بريمن
2
x
18:30
2
بوروسيا دورتموند
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
1
x
17:00
21
نيس
بوردو
0
x
20:00
0
أنجيه
ستاد ريمس
0
x
20:00
1
نيم أولمبيك
دوري أبطال أفريقيا
مازيمبي - جمهورية الكونجو
0
x
15:00
0
الترجي الرياضي - تونس
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
0
x
15:00
0
الوداد الرياضي - المغرب