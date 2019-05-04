طنطا يفاوض نجم الأهلي ومكالمة بين فايز والخطيب لحسم الأمر





بدأ فريق طنطا الرياضي بقيادة أيمن المزين المدير الفني، المفاوضات مع محمد فخري لاعب الأهلي الحالي، وغزل المحلة السابق وكابتن منتخب مصر للشباب، وذلك علي سبيل الأعارة بنية البيع.





وحضر اللاعب لمقر النادي اليوم بمدينة طنطا وجمعته جلسة مع أيمن المزين المدير الفني للفريق، وعلاء عكاشة مدير الكرة، ووالده، تم الإتفاق فيها علي كافة الأمور، وبنود العقد.





وينتظر اللاعب مكالمة تليفونية غدا بين فائز عريبي رئيس نادي طنطا ومحمود الخطيب رئيس نادي الاهلي، والتي سوف تحسم الأمر.



