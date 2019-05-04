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عاجل.. محمد صلاح يسجل هدفا رائعا في شباك نيوكاسل (فيديو)

السبت 04/مايو/2019 - 09:13 م
عاجل.. محمد صلاح يسجل هدفا رائعا في شباك نيوكاسل (فيديو)
محمد صلاح
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محمد مرعي
 
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سجل ليفربول هدفه الثاني في شباك نيوكاسل في المباراة المقامة حاليا على ملعب الأخير في الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

سجل محمد صلاح هدف الريدز الثاني في الدقيقة 27 من اللقاء بعد أن استلم كرة داخلة منطقة الجزاء من تمريرة أرنولد.

 

وجاء هدف الريدز الأول من رأسية رائعة لفيرجيل فان دايك في الدقيقة 15 من عمر اللقاء.


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