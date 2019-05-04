انطلاق رحلة قطار الحرمين 1000 من مكة إلى المدينة

انطلقت الرحلة رقم 1000 لقطار الحرمين السريع، اليوم السبت، من محطة مكة المكرمة في تمام الساعة 12 ظهرا، إلى محظة المدينة المنورة.

وقال مدير التشغيل والصيانة للقطار المهندس ريان الحربي أنه تم نقل أكثر من أربعمائة ألف راكب خلال ألف رحلة، مشيرا إلى أن عدد الرحلات خلال شهر رمضان المبارك ستصل أكثر من 58 رحلة على مدار الساعة، وسوف ترتفع في الشهور القادمة حتي نصل إلى مليون رحلة وكل ذلك يبدأ تدريجيا.