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سبال يسحق كييفو في الدوري الإيطالي

السبت 04/مايو/2019 - 09:09 م
سبال يسحق كييفو في الدوري الإيطالي
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وكالات
 
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اكتسح سبال مضيفه كييفو (4-0)، اليوم السبت، في المرحلة الـ35 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

سجَّل أهداف سبال فيليبي دال بيلو "هدفين"، في الدقيقتين (8، 55)، وسيرجيو فلوكاري (47)، وجاسمين كوريتش في الدقيقة (81).

ورفع سبال، رصيده لـ42 نقطة في المركز العاشر، وتوقف رصيد كييفو عند 15 نقطة في المركز الـ20.

كان يوفنتوس حسم التتويج بلقب الدوري لهذا الموسم للمرة الثامنة على التوالي، فيما كان كييفو هبط رسميا إلى دوري الدرجة الأولى.

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