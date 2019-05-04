تابع GOAL SALAH مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر كورة ستار مباراة ليفربول اليوم شاهد هدف محمد صلاح sTaR

يحتضن ملعب جيمس بارك مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد يوم الغد السبت 4 مايو 2019 ضمن الجولة الـ37 من الدوري الانجليزي الممتاز في تمام الساعة 21:45 بتوقيت السعودية، 20:45 بتوقيت مصر، ويتم نقل مباراة ليفربول ضد نيوكاسل بث مباشر على قناة بي ان سبورت اتش دي 2





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